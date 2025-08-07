Турист задолжал отелям в Европе 1,6 млн рублей и попал под арест

Отдыхающий в Европе турист задолжал отелям за проживание более миллиона рублей. Об этом сообщает издание Cronica Balear (CB).

© Lenta.ru

По данным источника, путешественник сенегальского происхождения попал под арест 4 августа в гостинице в Сан-Антонио, Испания. Его обвинили в мошенничестве на сумму более 17,6 тысячи евро (1,6 миллиона рублей).

Выяснилось, что сенегалец в июне 2024 года провел несколько недель в отеле на Ибице, питался за счет заведения, а затем скрылся без оплаты. В отеле Сан-Антонио турист проживал уже под другим именем.

Сотрудники полиции нашли в его вещах французские и швейцарские документы, которые оказались фальшивыми. Задержанный уже предстал перед судом. Рассмотрение дела продолжается.

Ранее украинский турист, посетивший Рим и Милан, остался под неприятным впечатлением после нескольких попыток одурачить его. Он рассказал о наглых сенегальцах, предлагающих «браслеты дружбы» за деньги.