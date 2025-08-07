«Рейс переносят каждые три часа». Вылет из Антальи задерживается

На 15 часов откладывается рейс «Уральских авиалиний» из Антальи в Минеральные Воды. Об этом редакции TourDom.ru рассказала пассажирка.

По расписанию U6 1562 должен был отправиться из Турции в 07:20. Отдыхающих вывезли из отелей еще в 2 часа ночи. «С тех пор каждые 3 часа рейс переносят».

Информация о времени вылета U6 1562 в разных источниках отличается. По данным онлайн-табло аэропорта Антальи, самолет повезет пассажиров в Минводы в 20:20. А сайт «Уральских авиалиний» и сервис Flightradar24.com обещают отправление из Антальи на полтора часа позже, в 21:50–21:55.

Авиакомпания предложила пассажирам горячее питание, в гостинице их не разместили.

Редакция TourDom.ru направила запрос в «Уральские авиалинии», ответ пока не поступил.

Сегодня утром Airbus А321 авиакомпании, летевший из Москвы в Сочи, после того как сработала аварийная сигнализация, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Астрахани. За пассажирами отправили резервный борт. Возможно, инцидент повлиял на дальнейшее расписание «Уральских авиалиний». Впрочем, бортовой номер самолета, выполняющего сегодняшний рейс Анталья – Минводы, Flightradar24.com не называет.