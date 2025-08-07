Минтранс РФ ожидает рекордный объем пассажирских авиаперевозок с ОАЭ

Минтранс РФ по итогам 2025 года ожидает рекордный объем пассажирских авиаперевозок между Россией и ОАЭ, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«В целом сотрудничество в сфере транспорта у нас развивается очень хорошо. Каждый год растут объемы авиационных перевозок, и мы видим уже, что статистика этого года превышает статистику года предыдущего, процентов так на 20-25. Ожидаем очередного рекорда по году. Здесь мы работаем в том числе и по расширению количества аэропортов российских, куда смогут летать компании из Эмиратов», — сказал он.

По данным министерства, в 2024 году между РФ и ОАЭ было перевезено порядка 1 млн 350 тыс. пассажиров, а за 5 месяцев 2025 года - почти 750 тыс. пассажиров.

Ранее Россия и Объединенные Арабские Эмираты на полях переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна подписали соглашение в области транспорта. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в области наземного транспорта подписали министр транспорта РФ Андрей Никитин и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль бен Мухаммед Аль-Мазруи.