Перечислены главные направления для отдыха в бархатный сезон

Жители Нижнего Новгорода чаще всего выбирают Турцию и Египет для отдыха в бархатный сезон 2025 года, цены стартуют от 50 тысяч рублей за неделю. Турэксперты рассказали, куда еще слетать осенью.

Турция и Египет возглавляют список стран, куда нижегородцы стремятся в осенний период. Евгений Пронин из турагентства «Москва-тур НН» объяснил причины такого выбора. Из российских и СНГ направлений наиболее популярны Сочи и Абхазия. Новинкой сезона стали прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Грузию.

«В Египте октябрь вообще считается лучшим месяцем в году для отдыха», — отметил эксперт.

Ценовая политика популярных направлений различается в зависимости от сезона. В бархатный сезон, по словам Пронина, в Турцию можно улететь от 50 тысяч рублей на человека, а в Египет — от 65 тысяч рублей на человека. Грузинское направление оказывается дороже из-за высокой стоимости перелетов. По данным специалиста, билет в августе стоит 50 тысяч рублей туда-обратно, в сентябре при этом цена может упасть.

«Средний бюджет на ближайшие направления составляет 100 тысяч рублей на человека. Однако все чаще клиенты планируют бюджет от 80 тысяч рублей и выше на одного путешественника», — добавила Юлия Бушуева из «Территории отдыха» в беседе с NewsNN.

Бушуева также сообщила, что нижегородцы все чаще выбирают экзотические маршруты для осенних путешествий. Растет интерес и к азиатским направлениям, включая Вьетнам.

