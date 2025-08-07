Аэропорт Фуншал на португальском острове Мадейра считается одним из самых сложных в мире для посадки. Его взлетно-посадочная полоса частично построена на 180 бетонных колоннах прямо над Атлантикой. Одна сторона уходит в пропасть, другая упирается в горы, все это делает посадку настоящим испытанием для пилотов.

Главная трудность – не длина полосы, а сильные боковые ветра и турбулентность, которые почти всегда присутствуют в этой части острова. Перед самой посадкой пилот должен выполнить крутой маневр и буквально «переложить» самолет на нужный курс за считанные секунды. Ошибок здесь не прощают.

Неудивительно, что выполнять рейсы в Фуншал могут только пилоты, прошедшие специальную подготовку. При этом сам аэропорт регулярно входит в рейтинги самых красивых в мире, виды на океан и скалы действительно впечатляют.

Подробнее об этом рассказали в видео на странице @zhilybyli_ru.