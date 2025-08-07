Авиакомпания AlMasria ответила на слухи о самолетах S7

Представитель египетской авиакомпании AlMasria недоумевает по поводу сообщений о намерении перевозчика взять у S7 Airlines «3–5 простаивающих самолетов семейства Airbus A320/321neo».

© common.wikimedia.org

«Ни о каких ведущихся об этом переговорах мне неизвестно», – рассказал он порталу «ТурДом».

Как ранее написал «Коммерсантъ», посредничество между AlMasria с одной стороны и российскими авиавластями и S7 – с другой взяла на себя черногорская компания MelonAero. Ее глава Олег Евдокимов направил письма в Минтранс, вице-премьеру Виталию Савельеву, а также премьеру Михаилу Мишустину с предложением обсудить передачу самолетов S7 иностранным эксплуатантам (помимо AlMasria, упоминается еще и филиппинская SEAIR Int. – Ред.) и разрешить вывоз воздушных судов из России. Именно в письме Евдокимова «потребность» AlMasria и оценена в 3–5 лайнеров.

Специалиста в области авиации, с которыми пообщался корреспондент «ТурДома», о черногорскрй MelonAero ничего не известно. Наши источники лишь отметили, что авиаброкеры по всему миру сейчас активно стремятся заработать на посредничестве в передаче пассажирских самолетов между авиакомпаниями, пользуясь острым дефицитом воздушных судов на авиарынке. Напомним, накануне Ethiopian Airlines опровергла сообщения о переговорах с РФ об аренде самолетов с обслуживанием и заявила, что не готова обсуждать этот вопрос в обозримом будущем.

Что касается AlMasria, то представитель перевозчика утверждает: расписание его полетов из РФ в Египет пришло в норму, регулярность рейсов, к которой были нарекания со стороны российских авиавластей, сейчас «близка к 100%»: «Принят комплекс мер: техническая служба усилена, оптимизировано распределение самолетов между маршрутами. Задействовано как для рейсов, так и для резервирования четыре Airbus A321, два Airbus A320 и два Boeing». Отметим, что порталу «ТурДом» уже более месяца не поступали сигналы о длительных задержках вылетов AlMasria.