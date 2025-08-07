Названы заменившие Европу и США по турпотоку в Россию страны

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали государства, заменившие Европу и США по турпотоку в страну. Список опубликован на сайте организации.

Так, лидером рейтинга стал Китай — в первом полугодии 2025 года Россию посетили 317, 8 тысячи туристов. На втором месте расположилась Турция (30,8 тысячи), на третьем — Туркмения (26,5 тысячи). В топ-6 также оказались Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — ранее они не входили даже в двадцатку.

В АТОР отметили, что раньше страны Европы и США были ключевыми поставщиками туристов в Россию. Сейчас туроператоры принимают группы из некоторых европейских государств, но речь идет о единичных заявках.

По данным Пограничной службы ФСБ, на которые ссылается источник, всего с января по июнь Россию с туристическими целями посетили 629 тысяч иностранцев. Это на 7,6 процента больше, чем за шесть месяцев 2024 года. Однако уровня 2019 года по-прежнему далеко, добавили в АТОР.

Ранее стало известно, что за первые три месяца 2025 года число иностранных туристов, посетивших Россию, выросло на 10 процентов. Общее количество иностранцев достигло 1,9 миллиона человек.