Россияне стали вдвое чаще ездить в Японию и Вьетнам

Туристический поток из России за рубеж в первой половине 2025 года вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом турпоток во Вьетнам увеличился в 2,4 раза, а в Японию - вдвое. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) по итогам анализа статистики Пограничной службы ФСБ РФ и национальной статистики государств.

© unsplash

«Если говорить о самых популярных туристических направлениях, то совокупный выездной поток из РФ по этим 30 направлениям в первом полугодии 2025 года составил 8,7 млн визитов (с учетом оценки Абхазии), что на 12,5% больше, чем в те же месяцы 2024 года по этой группе стран», — говорится в сообщении.

Лидерами по российскому турпотоку в первом полугодии стали Турция (2,6 млн визитов), ОАЭ (1,1 млн), Китай (1 млн), Таиланд (1 млн), Египет (937 тыс.) и Абхазия (665 тыс.) Также в топ-10 вошли Вьетнам (259,8 тыс.), Мальдивы (126,8 тыс.), Индонезия (117 тыс.) и Шри-Ланка (112,3 тыс.).

Самый значительный прирост российского турпотока у Туниса - в 4,6 раза - благодаря прямым рейсам. Но в абсолютных цифрах он составляет менее 10 тыс. Турпоток россиян во Вьетнам вырос в 2,4 раза - до 259,8 тыс. благодаря масштабным чартерным программам туроператоров, в Японию - в два раза, до 83,7 тыс. Также заметно вырос поток туристов в Иорданию и Марокко - на 65%, в Северную Корею - на 52%, Кувейт - на 47,9%, Египет - на 40,4%.

«Яркий прирост показали Япония, Марокко, Иордания, Кувейт (но это целиком транзит, а не поездки на отдых в эту страну). Хороший прирост в процентах у Северной Кореи. <…> Из приведенных цифр видно, что говорить о каком-то "туристическом буме" в КНДР будет совершенно некорректным: 1 937 туристов за полгода - это очень мало даже для немассовых стран», — объяснили в ассоциации.

Снижение турпотока

Отрицательная динамика российского турпотока среди туристических направлений дальнего зарубежья прослежена на 10 направлениях из 30 - Турция, Шри-Ланка, Сербия, Куба, Катар, Маврикий, Иран, Оман, Бахрейн и Венесуэла. Но из относительно массовых направлений снижение количества визитов россиян в годовом выражении зафиксировано только в Турции (-2,9%), на Шри-Ланке (-1,6%) и Кубе (-43,4%).

«Последняя страна благодаря такому спаду (всего 63,7 тыс. визитов) не попала в 2025 году в топ-10 первого полугодия. Отрицательная динамика вызвана не отсутствием спроса, а сокращением количества прямых рейсов. Этим же фактором объясним и заметный спад турпотока в Венесуэлу (-81,5%)», — рассказали в АТОР.

Низкий спрос из-за вооруженного конфликта стал причиной снижения турпотока из России в Иран: в эту страну приехали на 43,2% меньше россиян, добавили эксперты.