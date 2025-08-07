Акулы приплыли к пляжу в Турции

Спасатели экстренно вывели туристов из Эгейского моря в турецком Бодруме из-за приплывших к берегу акул. Об этом сообщает Life.ru.

По словам отдыхающих, спасатели с дрона заметили несколько акул в непосредственной близости к купающимся и срочно всех вывели на сушу. Туристам пришлось ждать на берегу, пока хищники уплывут.

Этим летом акул неоднократно замечали в Коньяалты (Анталья), на курорте Датча, а также в акватории Мраморного моря, включая густонаселённую азиатскую часть Стамбула. Очевидцы публикуют шокирующие видеоматериалы, демонстрирующие агрессивное поведение морских хищников.