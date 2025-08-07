Россияне начали много тратить на осенний отдых за рубежом

В этом сезоне туристы чаще всего бронируют четырёхзвёздочные отели, за которые в среднем платят 86 тысяч рублей за шесть дней. За год доля гостиниц этого класса выросла на 20%. Информацию привели в сервисе OneTwoTrip.

Отмечается, что осенью 2024 года отдыхающие в основном выбирали номера в отелях категории три звезды и тратили на жильё 65 тысяч рублей за шесть суток.

«Сдвиг в поведении связан с несколькими факторами: накопленным отложенным спросом на международный туризм, расширением географии полётов, снижением тревожности при планировании поездок, а также укреплением рубля», — отметили специалисты компании.

Самой популярной страной для осеннего отдыха в этом году стала Италия, на втором месте Испания, а на третьем — Франция, передаёт РИА Новости.