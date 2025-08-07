Мужчина шел 27 лет и обошел всю планету: кто такой Карл Бушби

Писатель и путешественник Карл Бушби уже 27 лет идет пешком вокруг земли, мечтая стать первым человеком, который совершит кругосветное путешествие без использования какого-либо транспорта. Его «Экспедиция Голиаф» состоит из 58 тысяч километров испытаний: от джунглей Колумбии до замерзшего Берингова пролива. Изначально Бушби рассчитывал завершить путь в течение 12 лет с момента старта, однако жизнь внесла свои коррективы. И сегодня, когда до родного дома в британском Гулле остается всего 30 километров, его путь по‑прежнему полон препятствий. Подробности приключений британца — в материале «Ленты.ру».

Кто такой Карл Бушби

Карл Бушби — бывший британский десантник, ставший профессиональным путешественником и писателем. В 1998 году он отправился в пешее кругосветное путешествие протяженностью 58 тысяч километров с несколькими сотнями долларов в кармане — на тот момент ему был 31 год. Первоначальный план был смелым: уложиться в 12 лет и вернуться в Великобританию в дом своей матери к 2010 году. Однако «Экспедиция Голиаф» растянулась на четверть века из‑за сотни препятствий: визовых сложностей, экстремальных природных условий, а однажды и ареста на территории России за незаконное нарушение границы.

Мотивацией для Бушби стало желание проверить себя и сделать нечто уникальное и неповторимое. Его цель показалась многим знакомым невыполнимой, но британец не собирался отступать от намеченного.

«Это не просто дорога — это мое предназначение», — Карл Бушби, путешественник.

Джунгли, пустыни и ледяные поля

Маршрут Бушби проходил через самые суровые и загадочные уголки планеты. В Южной Америке он преодолел джунгли Колумбии, где однажды несколько дней плыл по реке Атрато в компании местных жителей, стараясь избежать столкновений с вооруженными повстанцами.

Дальше британца ждала Северная Америка с суровыми зимами Аляски. Карл прошел тысячи километров, встречая на пути охотников, туристов и суровую дикую природу. Одним из самых драматичных моментов стала попытка перейти Берингов пролив зимой — это неустойчивое ледяное поле между Аляской и Чукоткой. Вместе с американцем Дмитрием Киффером он пытался пробиться по полуплавающим льдам, которые то и дело меняли направление и расположение. Эта часть маршрута стала не только физическим испытанием, но и настоящим психологическим вызовом, ведь часть пути он преодолел вплавь в минусовой температуре и даже сбился с курса.

«Я думал, все мои пропотевшие рубашки и окровавленные ноги будут напрасны, если провалюсь здесь», — Карл Бушби, путешественник.

Арест на Чукотке и депортация

В 2006 году судьба сыграла с Карлом жестокую шутку. Пересекая замерзший Берингов пролив, он не получил разрешение на въезд в пограничную зону России. Его задержали, арестовали и через суд собрались депортировать из страны. Ему был запрещен въезд в Россию на пять лет. Пытаясь обжаловать решение, Карл надеялся на помощь известных лиц, включая бизнесмена и губернатора Чукотки Романа Абрамовича.

«Там, за кулисами, происходили переговоры на самом высоком уровне. Помощники Романа Абрамовича в Москве очень постарались, чтобы этот смешной вердикт чукотских судей был отменен. Мне сказали, что Абрамович лично попросил за меня после того, как ему позвонил вице-премьер Великобритании Джон Прескотт», — Карл Бушби, путешественник.

Карл оказался в довольно сложной ситуации. Маршрут его путешествия пролегал через Россию и другие страны Евразии, и запрет на въезд означал, что он не мог продолжать движение привычным путем. Но Абрамович все же смог потянуть за нужные рычаги и отменить депортацию британца.

Однако немедленно продолжить путешествие у Бушби не получилось — он потерял часть своего снаряжения во время перехода через Берингов пролив, да и все его визы нуждались в обновлении из-за многодневной задержки на территории России. Тогда кругосветчик решил поехать на Аляску, основательно подготовиться, чтобы спустя год вернуться в РФ легально и стартовать с того места, где был арестован.

Ла-Манш поставил под угрозу все путешествие Бушби

К 2018 году казалось, что самое сложное уже позади, но пролив Ла-Манш между побережьем Франции и Великобританией стал одним из самых опасных барьеров для него. Изначально Бушби надеялся пройти этот участок пешком, воспользовавшись тоннелем под Ла-Маншем, который соединяет Францию и Великобританию. Однако движение по тоннелю строго запрещено пешеходам, и получить разрешение на проход оказалось практически невозможным.

«Разве они смогут отказать человеку, который прошел всю Землю, когда осталось всего 30 километров?» — задавался вопросом Карл.

Но, несмотря на многочисленные обращения и попытки добиться исключения, официального разрешения ему так и не выдали.

Плыть через Ла-Манш казалось сумасшествием: вода очень холодная, а сам Карл к этому моменту был физически истощен после многолетних испытаний и сложных этапов путешествия. Кроме того, это опасное плавание требовало специальной подготовки и сопровождения.

Но выбора не было, поэтому Бушби обратился к местным спортсменам, чтобы организовать сопровождение для преодоления пролива вплавь. К нему присоединились опытные пловцы и катер поддержки. Плавание длилось несколько часов. Несмотря на все сложности, Карл успешно пересек Ла-Манш, став одним из немногих, кто смог прорваться через этот пролив без использования транспортных средств.

Очередной заплыв Бушби: Каспийское море

Кульминацией всех испытаний многолетнего путешествия Карла стало Каспийское море в 2024 году, но ради этого ему пришлось вернуться в Россию. В 2011 году британец прошел РФ и добрался до Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, откуда вышел к восточному побережью Каспийского моря.

Дальше его путь должен был идти на Азербайджан, а затем через Турцию в Европу. Но сухопутно сделать это было трудно: северный путь через Россию снова упирался в пограничные трудности, а южный путь шел через Иран, где с визой могли возникнуть проблемы из-за политической напряженности. Въезд в эти страны для него был либо невозможен, либо сопряжен с огромными бюрократическими и политическими препятствиями. Таким образом, единственный «чистый» путь по маршруту — пересечь Каспийское море.

Чтобы выйти к оптимальной точке старта для переплыва Каспия, Бушби шел вдоль побережья, которое частично проходит по российской территории. Переплыть Каспий — самый короткий путь между Казахстаном и Азербайджаном, именно этот вариант позволял двигаться дальше по маршруту пешком с минимальными отступлениями и в рамках заданных правил.

«Я не пловец и не люблю плавать, но другого выхода не было», — признавался он BBC.

Поддержку Бушби оказывали местные пловцы и спонсоры, а тренировки проходили интенсивно, чтобы он мог справиться с неожиданными трудностями.

Когда Бушби закончит кругосветку

В настоящее время британец находится в Мексике в ожидании визы для завершения своей экспедиции. Предположительно, Бушби проведет в пути еще год, прежде чем снова окажется в доме своей матери. Таким образом, путешествие Карла завершится в сентябре 2026 года.