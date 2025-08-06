Из Калининграда в Египет будет летать еще один перевозчик

Туристы из Калининграда смогут улететь в египетский Шарм-эль-Шейх на самолетах еще одной авиакомпании – с 11 августа полеты на египетский курорт начинает Air Cairo. Чартерные рейсы организованы по заказу туроператора Fun&Sun, сообщили корреспонденту TourDom.ru в компании. Программа Air Cairo будет продолжаться до 23 октября. Вылеты запланированы по понедельникам (в 20:30) и четвергам (в 23:30). Время в пути – 4 часа 30 минут. В настоящее время в Египет из Калининграда дважды в неделю летает AlMasria, блоки мест на этих рейсах держат Anex, Pegas, «Интурист» и Coral Travel.

«Рейсы запущены в связи с востребованностью направления из Калининграда, поскольку из этого города в принципе дефицит предложения. Спрос очень хороший», – прокомментировали в Fun&Sun, добавив, что возможно продление программы.

«Действующие рейсы AlMasria в Шарм-эль-Шейх заполняются на 100%», – подтвердила руководитель калининградской компании «Турне Транс Тревел» Наталья Глусцова.

Кроме того, с 12 августа AlMasria возобновит полеты из Калининграда на другой египетский курорт – в Хургаду. Рейсы будут осуществляться до 21 октября в еженедельном режиме по вторникам.

Египет для калининградцев остается единственным зарубежным туристическим направлением, куда есть прямые рейсы. В 2023 году авиакомпании Southwind, Tailwind и Corendon попытались запустить из Храброво полеты в Анталью и Стамбул. Однако в итоге отказались от программ, поскольку несколько стран ЕС отозвали разрешения на пролет самолетов с российскими туристами над своей территорией.