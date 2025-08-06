Турист стал жертвой ограбления в Европе и сам помог поймать воров

Находившийся на отдыхе в Европе турист лишился часов за миллионы рублей и стал участником операции по поимке воров. Об этом сообщает издание Cronica Balear (CB).

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Инцидент произошел в Барселоне, Испания, в воскресенье, 3 августа. Гуляющий по улице Пинтор Фортуни ночью турист стал жертвой ограбления. Трое мужчин набросились на него и украли часы стоимостью 100 тысяч евро (9,3 миллиона рублей). Однако во время побега один из злоумышленников выронил свой телефон и банковскую карту, которые подобрал пострадавший.

Путешественник связался с охраной отеля, которая обратилась в полицию, и помог поймать воров. Ему удалось наладить связь с мужчинами, и те согласились обменять часы на потерянные вещи. Встречу назначили на 1:30 ночи. Однако вместо туриста к подозреваемым отправился сотрудник полиции в гражданской одежде. При этом другие оперативники скрытно наблюдали за районом.

Как только трое грабителей появились на месте, их тут же арестовали. Украденные часы вернули владельцу. Задержанными оказались мужчины в возрасте от 22 до 31 года, которые в общей сложности имели 12 судимостей. Все они предстали перед судом.

Ранее подростки ворвались в номер туристки в Европе и попытались украсть вещи у нее на глазах. Путешественница вспугнула злоумышленников, но те вернулись и начали стучать в ее двери.