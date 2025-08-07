В Абхазии стартует конкурс туристических инициатив

В Республике Абхазия запускают конкурс проектов в сфере туризма «Гостеприимная Абхазия». Инициатива направлена на развитие туристической отрасли, расширение сезона, внедрение новых форм сервиса и поддержку местных проектов. Организатором выступает Управление гуманитарных проектов Администрации Президента Республики Абхазия. Соорганизатором стала президентская платформа «Россия – страна возможностей», партнер – Министерство туризма республики.

© РИА Новости

Конкурс задуман как механизм для привлечения талантливых специалистов и формирования профессионального сообщества, способного предложить нестандартные решения и продвинуть туризм республики на новый уровень. Акцент сделан не только на пляжный отдых, но и на продвижение природных, культурных и исторических маршрутов.

На фоне устойчивого туристического потока летом республика сталкивается с проблемой сезонности. После октября интерес к региону заметно снижается. Руководство страны считает важным перераспределить внимание туристов в течение всего года, сделав ставку на внутренние ресурсы, развитие инфраструктуры и создание качественного сервиса. Такая задача требует совместной работы государства, бизнеса и сообщества управленцев.

Идея проведения конкурса принадлежит финалисту управленческого проекта «Команда Абхазии» Максиму Гумба. Конкурс вдохновлен российской практикой – проектом «Мастера гостеприимства», что позволило заложить прочный методологический и организационный фундамент. Участники получат поддержку на всех этапах – от онлайн-обучения и проектной акселерации до продвижения инициатив при участии профильных экспертов.

«Сегодня у нас есть действительно прекрасная возможность представить проекты, разработанные "Командой Абхазии". Я хотел бы отметить, что ряд проектов уже воплощается в жизнь. Я верю в "Команду Абхазии", я верю в то, что люди, которые сегодня стремятся улучшить качество жизни нашей страны, имеют огромный потенциал, за что я вам искренне благодарен», – отметил президент Абхазии Бадра Гунба.

Заявки могут подать граждане республики старше 18 лет. Конкурс охватывает широкий круг направлений, связанных с туризмом: от проектирования туристической инфраструктуры и развития образовательных программ до продвижения медицинского и гастрономического туризма. Участники смогут предложить идеи, ориентированные на создание новых рабочих мест, формирование туристического бренда Абхазии, а также повышение доступности среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отбор проектов пройдет в несколько этапов. После регистрации участникам будет предложено пройти онлайн-курсы и диагностику компетенций. Далее эксперты оценят представленные идеи, а лучшие проекты войдут в акселератор, в рамках которого авторы получат возможность доработать концепции и подготовиться к презентации перед инвесторами и жюри.

Финал конкурса станет ключевым событием, где определят победителей. Авторы лучших инициатив получат гранты до одного млн рублей. Кроме того, им будет предоставлен приоритет на аренду участков в ключевых туристических локациях, а также возможность получить кредитные и административные льготы для реализации проектов.

По мнению руководства Абхазии и представителей российской администрации, конкурс поможет вовлечь в развитие туризма не только столицу, но и другие города и регионы республики. Ожидается, что проект положит начало формированию новой волны лидеров в индустрии гостеприимства, которые будут работать над имиджем страны и созданием современного туристического продукта.

В рамках обсуждения представлены инициативы, направленные на благоустройство общественных пространств, экологическую безопасность, инклюзивную среду, развитие детской инфраструктуры и волонтерского движения. Идеи получили одобрение со стороны представителей властей, которые подчеркнули необходимость их интеграции в существующие программы и усиления общего эффекта от реализации.

«Правильно, что в конкурсе создано 21 направление. Это позволит затронуть все районы и города Республики Абхазия, не только столицу. Думаю, что участники должны получить право приоритетного получения места под застройку или аренду не только на центральной набережной Сухума, но и в других городах страны. Очень хороший проект, и мы готовы помогать», – заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Конкурс «Гостеприимная Абхазия» рассматривается как шаг в формировании нового туристического образа республики, способного привлечь внимание не только в высокий сезон, но и в течение всего года. Ожидается, что он станет платформой для создания экосистемы, в которую войдут креативные и профессионально подготовленные участники туриндустрии.