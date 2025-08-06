Если в вашем распоряжении только один день в Стамбуле, не переживайте, за это время можно увидеть главное и прочувствовать атмосферу города.

Начните утро со Старого города. Здесь расположены сразу несколько знаковых достопримечательностей: собор Святой Софии (Айя-София), Голубая мечеть и Цистерна Базилика. Последняя особенно впечатляет – вы словно попадаете в сцены из фильма «Инферно» Дэна Брауна.

Далее – Гранд-базар. Это идеальное место для покупки специй, сладостей и сувениров. Но будьте готовы: можно легко застрять там на пару часов.

После обеда – прогулка по Босфору. Обязательно прокатитесь на пароме: с воды Стамбул выглядит особенно красиво, особенно на закате.

Как выбрать лучшие места в самолете

Закончите день на Галатской башне. Пешком пройдитесь по Галатскому мосту, а затем поднимитесь наверх, с башни открывается один из лучших видов на город. Вечером загляните в район Каракей: рестораны у воды, свежая рыба, мезе и огни ночного Стамбула.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @sokolova_tour.