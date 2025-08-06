Житель Югры рассказал об эпическом путешествии в Китай

За время своего путешествия Вадим Катунин из Югорска проезжал через Тобольск, Омск, Павлодар и Зайсан, путь домой . А домой в Югорск мотоциклист вернулся через Астану.

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«К поездке Вадим тщательно готовился, смотрел блоги о путешествиях, разрабатывал маршрут и остановки. Большое внимание уделил экипировке, так как в пути югорчанина заставал проливной дождь и ветер», - указано на официальном сайте мэрии Югорска.

Житель Югорска Вадим Катунин воплотил в жизнь мечту о масштабном мотопутешествии, успешно добравшись до Китая и вернувшись обратно. За 20 дней пути его мотоцикл преодолел дистанцию в 9000 километров.

Это путешествие стало первым серьезным испытанием для нового мотоцикла Вадима, который он приобрел в этом году. Изначально путешественник планировал добраться до Пекина, однако из-за запрета на въезд в столицу Китая на мотоцикле конечной точкой маршрута стал приграничный поселок Зимунай на границе Казахстана и Китая.

Маршрут путешествия включал следующие точки:

Югорск - Тобольск - Омск - Павлодар - Зайсан - Зимунай (Китай);

Обратный путь пролегал через: Зимунай (Китай) - Талдыкорган (Казахстан) - Алматы - Караганда - Астана - Челябинск - Югорск.

Путешествие Вадима включало знаменитое озеро Иссык-Куль в Киргизии, казахские степи и горные ландшафты.

К путешествию мотоциклист подошел основательно: изучал блоги о путешествиях, тщательно планировал маршрут, разрабатывал схему остановок и подбирал необходимую экипировку.

Особую сложность представляли погодные условия - путешественнику пришлось преодолевать путь под проливным дождем и сильным ветром.