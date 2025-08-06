Эксперты объяснили, какие бывают трудности с оплатой в Китае

Туристов, желающих побывать в Китае, порой сдерживают опасения, не возникнет ли сложностей с расчетами в торговых точках, кафе, в гостиницах за допуслуги и т. д. Ведь в этой стране система платежей специфическая – во многих местах могут не принять ни наличные деньги, ни иностранные банковские карты. На проблему обращают внимание подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», обсуждающие тему экскурсионных туров по Китаю.

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Как заверили корреспондента портала TourDom.ru представители турбизнеса, специализирующиеся на Китае, большинство опасений, связанных с платежами, сейчас уже не актуальны. По словам часто бывающего в этой стране Ивана Введенского (ассоциация «Мир без границ»), массовый переход на цифровые платежи через системы Alipay и We Chat, а также масштабный отказ от использования наличных произошел в период пандемии COVID-19. Однако еще с весны 2024 года китайское правительство, а также власти провинций обязали продавцов всех видов товаров и услуг работать и с наличным юанем. Поэтому на сегодня платежи наличкой – наиболее простой и надежный способ для российских туристов.

Эксперт рекомендует покупать юани заблаговременно, в российских банках. Как правило, это получается выгоднее обмена долларов на месте. Кроме того, определенная сумма может потребоваться сразу по прибытии: для внесения депозита в гостинице, самостоятельным путешественникам – на такси из аэропорта в город. Желательно иметь при себе некоторый запас мелких купюр, так как те же таксисты порой ссылаются на «отсутствие сдачи» со 100 юаней. Лайфхак от эксперта: разменять крупные деньги проще всего в многочисленных магазинах Seven Eleven, совершив недорогую покупку. Пользоваться наличными советует и руководитель китайского направления туроператора PAC Group Денис Полушин. При этом он напоминает, что вывозить из РФ за границу сейчас разрешается сумму, не превышающую в эквиваленте 10 тыс. долларов США.

Эксперты категорически не рекомендуют надеяться на карты китайской платежной системы UnionPay, выпускаемые некоторыми российскими банками. Нет никакой гарантии, что такой пластик сработает в торговых точках в Китае. Более надежный вариант – привязка эмитированной за границей Visa или MasterCard к Alipay: делать это владельцам таких карт желательно заблаговременно, так как подключение к системе может занять до двух дней, советует руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Ланская.

Специалисты призывают туристов не смущаться пользоваться наличными деньгами, опасаясь выглядеть «отсталыми» в технологически продвинутом Китае. Этот способ расчетов остается востребованным в стране, как у самих китайцев, особенно старшего поколения, так и у иностранных гостей.