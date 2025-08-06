Две зарубежные авиакомпании предложили забрать самолеты S7

Две зарубежные авиакомпании – египетская AlMasria и филиппинская SEAIR In – выступили с инициативой по передаче им простаивающих лайнеров Airbus A320/321neo, принадлежащих S7 Airlines.

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Как сообщает «Коммерсантъ», переговорный процесс координирует черногорская MelonAero, которая направила официальные запросы в адрес руководства S7 Airlines и российских властей. В документах, с которыми ознакомилось издание, содержится просьба о санкционировании вывода воздушных судов за пределы России.

В обращении особо подчеркивается, что неиспользуемые авиалайнеры требуют постоянного технического обслуживания, а их продолжительный простой может впоследствии потребовать значительных финансовых вложений для приведения в рабочее состояние. Поскольку эксплуатация данных воздушных судов в России ограничена, их дальнейшее нахождение в стране не является экономически целесообразным.

Авиакомпания S7 располагает 39 воздушными судами семейства Airbus A320/321neo, однако в настоящее время в эксплуатации находится только 11 единиц A320neo. Все эти лайнеры числятся за иностранными лизинговыми компаниями.

Так, SEAIR In намерена запустить на бортах S7 рейсы с Филиппин во Владивосток, Красноярск, Иркутск и Новосибирск. А AlMasria на первом этапе готова приобрести 3–5 самолетов, чтобы возить российских туристов в Египет.

Обе авиакомпании обладают соответствующим опытом работы с самолетами семейства neo и двигателями Pratt & Whitney, а также готовы взять на себя все расходы по восстановлению летной годности воздушных судов и юридическому сопровождению сделок с лизинговыми компаниями и страховщиками.

Следует учитывать, что с 2022 года вывоз авиационной техники и комплектующих за пределы Российской Федерации, включая ремонтные работы, возможен исключительно после получения разрешения специальной правительственной комиссии. За весь период действия ограничений было санкционировано только четыре таких случая.