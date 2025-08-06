Авиакомпания запретила использование пауэрбанков

Турецкая Pegasus Airlines ввела запрет на использование портативных зарядных устройств во время полетов. Согласно новым правилам авиакомпании, пассажирам больше не разрешается включать пауэрбанки в салоне воздушного судна, хотя их перевозка в ручной клади по-прежнему возможна. Об этом сообщает телеканал NTV.

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Поводом для введения ограничений стал инцидент на рейсе Стамбул – Сеул, когда самолет был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за упавшего между сиденьями пауэрбанка. После этого случая Министерство транспорта Турции рекомендовало авиакомпаниям ограничить использование портативных зарядных устройств в полете.

Ранее Turkish Airlines ужесточила правила перевозки литиевых батарей, запретив провоз «умных» чемоданов со встроенными аккумуляторами в багажном отделении. Согласно новым требованиям, такие батареи необходимо извлекать и перевозить отдельно в ручной клади.

Эти меры, как отмечают в авиакомпаниях, направлены на повышение безопасности полетов и предотвращение возможных инцидентов, связанных с перегревом или возгоранием зарядок.