Авиакомпания запретила использование пауэрбанков

Pegasus Airlines запретила использование пауэрбанков на борту самолетов
Турецкая Pegasus Airlines ввела запрет на использование портативных зарядных устройств во время полетов. Согласно новым правилам авиакомпании, пассажирам больше не разрешается включать пауэрбанки в салоне воздушного судна, хотя их перевозка в ручной клади по-прежнему возможна. Об этом сообщает телеканал NTV.
Поводом для введения ограничений стал инцидент на рейсе Стамбул – Сеул, когда самолет был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за упавшего между сиденьями пауэрбанка. После этого случая Министерство транспорта Турции рекомендовало авиакомпаниям ограничить использование портативных зарядных устройств в полете.
Ранее Turkish Airlines ужесточила правила перевозки литиевых батарей, запретив провоз «умных» чемоданов со встроенными аккумуляторами в багажном отделении. Согласно новым требованиям, такие батареи необходимо извлекать и перевозить отдельно в ручной клади.
Эти меры, как отмечают в авиакомпаниях, направлены на повышение безопасности полетов и предотвращение возможных инцидентов, связанных с перегревом или возгоранием зарядок.