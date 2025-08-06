В чем заключается разница отелей «для русских» и «для немцев» в Турции

Российская путешественница Саша Коновалова раскрыла разницу между отелями «для русских» и «для немцев» в Турции. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что в этой курортной стране нет официального деления на отели для туристов той или иной национальности. Однако там есть гостиницы, где большинство отдыхающих — россияне. В них набирают русскоговорящих сотрудников, корректирует блюда на «шведском столе» и так далее.

«Такая же перестройка происходит с отелями, куда по тем или иным причинам приезжает много немцев», — добавила Коновалова.

Путешественница рассказала, что многие россияне не любят отдыхать с европейцами, потому что они много курят (даже в присутствии детей), не забывают о чаевых и получают из-за этого привилегии, а европейские женщины порой загорают без бюстгальтеров. Несмотря на это, некоторые соотечественники чувствуют себя в отелях «для немцев» комфортно.

«Потому что чаще всего это люди в возрасте, которые целыми днями либо читают книги у бассейна, либо сидят в баре. Они не шумят, не создают очередей. Ну и самое главное — они не понимают, о чем говорим мы, а мы не понимаем их. Это снижает информационную нагрузку», — пояснила блогерша.

Поклонники «отелей для русских», в свою очередь, утверждают, что любят отдыхать в компании соотечественников, потому что могут завязать новые знакомства и в случае возникновения проблем — обратиться за помощью к другим отдыхающим. Кроме того, по их мнению, в таких отелях дружественная атмосфера и веселье.

Россияне, которые избегают отдыха в отелях с соотечественниками, жалуются на постоянные разговоры чужих людей о своих проблемах, использование ими колонок с музыкой и не идеальный сервис в таких гостиницах.

Ранее эта же тревел-блогерша предостерегла соотечественников от летнего отдыха в Турции и перечислила его главные минусы. В частности, она подчеркнула, что летом температура на местных курортах может подниматься до плюс 35 градусов в тени.