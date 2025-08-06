«Раздражают местных». Турист раскрыл отношение к россиянам в Европе

Путешественник Алексей Кутовой пообщался с переехавшими за границу соотечественниками и описал несколько стран Европы фразой «максимально не рады эмигрантам из России». Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметил, что в Прибалтике до сих пор помнят советское время, и это влияет на отношение местных к россиянам.

«Один эмигрант рассказывал, как его знакомая эстонка пожаловалась: "Русские, которые приезжают, не хотят учить наш язык". В Латвии похожая история. Бармен из Риги говорил, что некоторые русские открывают свои кафе и говорят только на русском, и это раздражает местных», — пояснил Кутовой.

По его словам, в Литве россиян меньше, и освоиться там им чуть проще, но все равно бывают случаи, когда отказывают в аренде жилья или работе.

«Один парень из Риги делился, что ему удалось снять квартиру только через знакомых, потому что хозяева настороженно относятся к русским паспортам. Если учить местный язык и уважать традиции, отношение становится лучше, но это требует времени», — констатировал путешественник.

Кроме того, автор подчеркнул, что непросто приходиться его соотечественникам в Польше и Чехии.

«В целом, во многих странах в принципе не любят приезжих. Это обычное явление, которое бывает и вне политики. Но все же в перечисленных странах наблюдается именно предвзятость», — заключил он.

Ранее путешествующая по миру россиянка раскрыла топ-5 любимых стран соотечественников для переезда. На пятом месте в ее рейтинге расположились Объединенные Арабские Эмираты.