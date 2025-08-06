«Вулканы, озера и яркие впечатления». Сколько стоит отдых в Гватемале

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Гватемале и раскрыла траты на поездку. Своими расчетами она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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«Здесь не надо экономить на впечатлениях. Ибо в Гватемале за те же деньги вы получите в десять раз больше жизни, чем в другом месте», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Автор публикации отметила, что за десятидневное проживание в этой стране Центральной Америки туристам придется отдать примерно 400-500 долларов (от 31 до 39 тысяч рублей) на двоих. Питание на этот же срок будет стоить около 300-500 долларов (от 23 до 39 тысяч рублей), включая уличную еду и рестораны, а транспорт (автобусы и такси) — около 100-150 долларов (от 7,9 до 11,9 тысячи рублей).

Ершова добавила, что посещение достопримечательностей (вход на вулкан, горячие источники, рынки, лодки и музеи) обойдется путешественникам примерно в 200-300 долларов (от 15,9 до 23,9 тысячи рублей), а SIM-карта, страховка и другие мелочи — примерно в 160-200 долларов (от 12,7 до 15,9 тысячи рублей).

«Если вы выбираете средний комфорт — приватный номер, вкусная еда, пара-тройка активностей — десять дней вдвоем в Гватемале обойдутся примерно в 108 тысяч рублей (плюс перелеты, естественно, кто откуда). И за эти деньги вы получите: вулканы, озера, местную кухню, рынки, тепло души и яркие впечатления», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша сравнила быт жителей Гватемалы и России. По ее словам, люди в этой стране по-настоящему умеют наслаждаться жизнью, особенно летом.