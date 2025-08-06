Когда Россия и Доминикана могут возобновить авиасообщение

Первые рейсы между Россией и Доминиканской Республикой могут начаться уже в зимнем сезоне при достижении необходимых договоренностей. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин в интервью "Известиям".

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«При достижении необходимых договоренностей первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне», — отметил дипломат.

По словам Щетинина, доминиканские власти проявляют интерес к возобновлению авиаперевозок.

Он напомнил, что российские авиационные власти публично заявляли о готовности возобновить прямое воздушное сообщение с Доминиканской Республикой, которое пользовалось большой популярностью у российских туристов. Щетинин отметил, что до пандемии пассажиропоток между странами превышал 400 тыс. человек, однако "из-за беспрецедентных санкций в отношении российской авиации" авиасообщение между двумя странами было приостановлено.