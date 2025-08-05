Российский турист назвал худшую страну для отдыха в Азии

Российский турист, посетивший множество азиатских стран, поделился собственным антирейтингом. Самой неудачной страной для отдыха он назвал Камбоджу.

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Интернет наполнен положительными отзывами об отдыхе в стране и красивыми фотографиями камбоджийских пейзажей, поэтому россиянин решил побывать там лично. По его словам, местные в первые дни отдыха попытались напасть на девушку, с которой он приехал. Мужчина подчеркнул, что такие инциденты происходили с ним только в беднейших районах Индии.

Туристов здесь воспринимают исключительно как источник денег, — рассказал россиянин.

На приезжих смотрят с настороженностью и без дружелюбия. Также в Камбодже высокие цены: даже простые хостелы стоят дорого, при этом сервис на низком уровне. Слабо развита транспортная доступность, а сами поездки также обходятся недешево. Даже еда в Камбодже доступна не везде и стоит слишком дорого, говорится в материале Общественной Службы Новостей.

Спрос на отдых в Абхазии резко упал среди россиян после слов сотрудницы министерства туризма республики Кристины Лакербая о «туристах за 300 рублей», которые питаются лапшой быстрого приготовления и ничего не покупают за пределами отеля.

Российские туристы оказались «обижены» после заявления абхазской чиновницы, из-за чего гостиничный бизнес в стране столкнулся с убытками.