Почему в отелях Турции иногда селят «не в те» номера

Туристы, только что вернувшиеся из Турции, рассказывают:

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«Когда заезжали в Larissa Sultans Beach Hotel (4 звезды) в Кемере, нам показали 2 номера на выбор – один над кухней и один без балкона. В итоге гостеприимные и добродушные сотрудники на ресепшен предложили нормальный вариант за дополнительные 40 долларов».

Тот, кто уже бывал в этой «четверке», отмечает, что там это якобы обычная практика, когда некоторых помещают в плохие номера, а потом просят деньги за переселение.

«С кого-то берут 1 тыс. руб. (это, считай, повезло), с нас почти 5 тыс. попросили. Но кто-то сразу попадает в хороший номер».

Побывавшие в одном из популярных отелей Аланьи Senza Garden Holiday Club предупреждают тех, кто туда только собирается: за удачное расположение и шикарный вид на море якобы нужно доплатить 100 долларов, «иначе поселят очень далеко в старый номер». Например, такой:

© tourdom.ru

Автор этого комментария уточнил:

«Спустя 2 дня нас за 100 долларов переместили в другой корпус: номера выходят на море, никакого запаха, все работает».

Турагенты и туроператоры говорят: эта практика не повсеместна.

«Точечно такое, конечно, случается. Это может быть как политикой администрации, так и желанием отдельных работников бакшиш в карман положить, – отмечает турагент Андрей Федоров. – Но в подавляющем большинстве случаев селят в приобретенную категорию номеров. В топовых и люксовых отелях вообще такое не припоминаю».

Поселить в другой номер могут и по объективным причинам: например, случилась авария или комнату вывели из строя.

Однако чаще всего проблема в том, что туристы бронируют самое дешевое, приезжают, и им не нравится то, что они заказали. Они хотят номер лучше, а отель требует доплату, так как речь идет об апгрейде.

«Безусловно, порой ожидание туристов отличаются от реальности, и, если они хотят номер более высокой категории, им предлагают сделать это за дополнительную плату. Часто в высокий сезон в популярных отелях остаются номера или высокой категории (а как следствие, и выше по стоимости) или номера минимальные, возможно не с видом на море. В целом отели всегда меняют номер при желании гостей – главное, чтобы номер были в наличии. Если изначально забронированный номер не имеет ряд удобств, которые хочет турист, то повысить категорию возможно за доплату на месте», – подтвердили корреспонденту TourDom.ru в пресс-службе туроператора Anex.

Случаются и обратные ситуации – бесплатное повышение категории номера:

«Дали комфорт вместо стандарта, в тихом корпусе, за что большое спасибо девушке с ресепшен».