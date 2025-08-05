Мужчина захотел запечатлеть красоты Таиланда и угодил в полицию

Шведский турист угодил в полицию за управление дроном над пляжем популярного тайского курорта Паттайя. Об этом сообщает местное издание Pattaya Mail.

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Уточняется, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 3 августа. Местные власти, заметив устройство, быстро вычислили управлявшего им европейца, задержали его и доставили в полицейский участок. Как пишет источник, мужчина нарушил запрет на использование дронов, введенный Управлением гражданской авиации Таиланда. Он действует с 30 июля по 15 августа в связи с сохраняющимися проблемами безопасности на границе с Камбоджей.

Через переводчика турист объяснил, что прибыл в Таиланд недавно и не знал о временном запрете. Он заявил, что хотел запечатлеть красоту побережья Паттайи. В итоге шведу вынесли официальное предупреждение и отпустили его без предъявления обвинений. Дрон у него изъяли.

Тайские чиновники подчеркнули, что временный запрет на полеты имеет решающее значение для национальной безопасности, и призвали общественность сообщать о дронах на круглосуточную горячую линию.