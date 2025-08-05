Посольство Японии сообщило об увеличении сроков оформления визы

В Посольстве Японии в Москве сообщили об увеличении сроков оформления визы для туристов из России. Обнаружив проблему, дипломаты из Страны восходящего солнца принялись ее решать. Идеальным способом они считают сокращение количества дней для приема документов от новых заявителей, чтобы разобраться с уже накопившимися пакетами документов.

© tourdom.ru

В связи с этим решено сделать каждую вторую среду неприемным днем начиная уже со следующей недели. Подробный график, учитывающий также национальные праздники, в которые дипмиссия работать не будет, появился на официальном сайте представительства. Режим дополнительных неприемных дней расписан вплоть до начала декабря.

Мера вынужденная, поскольку впереди еще один пик активности туристов наряду с весенним цветением сакуры – с начала осени многие туристы устремятся в Японию, чтобы полюбоваться красными кленовыми листьями. Отметим, что, исходя из принципов работы восточных дипломатов, увеличение сроков рассмотрения всегда более ощутимо для туристов, подающих документы через агентства. Для индивидуальных путешественников посольство старается выдерживать сроки – они не превышают недели.

Подобный опыт сокращения дней приема уже был, и такие меры дали свои результаты. Не приведет ли данная мера к увеличению очередей возле посольства в остальные дни, покажет ближайшее время. Напомним, что в посольстве Японии заявителей принимают без предварительной записи по живой очереди.