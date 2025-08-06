Застрявших на сутки в египетском «клоповнике» россиян доставил домой резервный борт

Российских туристов, застрявших на сутки в Хургаде, Египет, доставил домой резервный борт авиакомпании Red Sea Airlines. Об этом сообщает издание TourDom.

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Уточняется, что соотечественники должны были вылететь в 23:55 4 августа, но в России они оказались лишь после 21:00 5 августа. Причиной стала поломка самолета перевозчика. В результате этого также последовали задержки других рейсов Red Sea Airlines.

Накануне сообщалось, что оставленные в Египте пассажиры авиакомпании были заселены в гостиницу, напоминающую клоповник. Их рейс переносили несколько раз.