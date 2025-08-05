Российские туристы более 15 часов не могут вылететь из Египта

Пассажиры рейса, следующего в Москву из Хургады, уже более 15 часов не могут вылететь из аэропорта. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

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По словам россиян, воздушное судно авиакомпании Red Sea Airlines по расписанию должно было вылететь в столицу РФ накануне вечером. При этом персонал погрузил их багаж в самолет, но на посадку их не пригласили.

Спустя некоторое время на табло появилась информация об отмене рейса, в авиакомпании причину произошедшего пассажирам не сообщили. Однако позже один из сотрудников аэропорта рассказал о поломке на борту.

«Через несколько часов им выдали багаж и отвезли в отель, который, по их словам, оказался "хуже, чем клоповник"», – сообщается в публикации.

Сегодня туристов доставили в аэропорт, но они снова столкнулись с проблемами. Так, напротив их рейса отображался статус «задержан», время вылета перенесли на 15:00, но самолет воздушную гавань так и не покинул. Сотрудники авиакомпании не предоставили клиентам воду и питание.