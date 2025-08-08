Что на самом деле можно и нельзя в Северной Корее

Культ вождя, отсутствие интернета, строгие гиды и многочисленные запреты – такие ассоциации приходят на ум многим при упоминании Северной Кореи. Россиянка Юлия Елистратова, побывавшая в КНДР, рассказала, какие стереотипы о стране соответствуют действительности.

Поклонение вождям

Как поделилась Юлия в своем блоге на портле ПСЖР, в КНДР действительно существует особый культ лидеров, требующий от туристов соблюдения строгих правил: запрета на открытую одежду у монументов, определенных поз для фото (руки вдоль тела, без обрезания изображений), а также обязательных поклонов при посещении залов со скульптурами вождей.

«Нас предупредили, что посещение монументов необязательно: если для кого-то это неприемлемо, никто настаивать не будет. Вообще, я обратила внимание, что корейцы были максимально деликатны с приезжими, даже если кто-то сопротивлялся правилам», – написала девушка.

Запрет на фотографии

Под запрет попадает съемка военной инфраструктуры, неуважительное позирование у памятников и изображений вождей, фотографирование рабочих процессов. Большинство музейных коллекций также оказались закрыты для фотосъемки. Гиды неукоснительно следили за выполнением правил – любые нарушения пресекались немедленно или приводили к обязательному удалению снимков.

«При мне турист встал под портретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ыра и начал показывать на них вверх пальцами. Позже его попросили стереть эти фото», – рассказала Юлия.

Информационная изоляция

В Северной Корее работают шесть местных телеканалов, два из которых показывают мировые новости. Особенно много сейчас говорят о ситуации на Ближнем Востоке. В столице многие местные жители пользуются телефонами – переписываются в мессенджерах или играют в простые игры. Есть своя соцсеть «Азалия» для общения и чтения новостей, но работает она скорее всего только внутри страны, а не в мировом интернете.

Гид-надзорщик

Самостоятельные прогулки по северокорейским городам для туристов практически исключены. Весь день строго расписан – с раннего утра и до позднего вечера группа перемещается по утвержденному маршруту. Лишь иногда, в специально отведенных местах, туристам разрешали ненадолго разойтись, чтобы сделать фотографии, но далеко отходить было нельзя.

Гиды объясняли это просто: если иностранец окажется на улице один, местные жители обязательно попытаются вернуть его к группе, решив, что человек заблудился.