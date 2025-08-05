Блогер рассказала, как распознать российских туристов в Турции

Популярный блогер Саша Коновалова рассказала, как легко распознать российских туристов в Турции. По её словам, местные жители определяют их почти сразу — и вот почему.

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В продуктовых магазинах россияне ищут дальние полки в поисках свежих продуктов — привычка, оставшаяся с родины. Они внимательно читают состав, особенно у сыров и колбас, опасаясь пальмового масла. Для турок, где такие добавки редкость, это выглядит необычно.

На рынке россияне избегают есть немытые фрукты прямо с прилавка, в отличие от местных, спокойно перекусывающих во время покупок. На пляже туристов из России выдают яркие купальники, широкие шляпы, портативные колонки, лежаки у воды и книга в руках. Европейцы в основном выбирают тишину и настольные игры.

В сувенирных лавках россияне закупаются подарками для всей семьи — турки считают это проявлением щедрости. Европейцы, как правило, берут что-то только для себя. А в отелях наших соотечественников узнают по конфетам и мелким подаркам для персонала — часто в надежде на улучшение условий проживания.