Виза во Францию: нововведения появились, сложности остались

После тотального нежелания работать несколько дней подряд личные кабинеты визового центра Франции VFS Global все-таки стали доступными для туристов. Работают они, правда, не без греха. И тому виной к общим техническим сложностям добавились нововведения.

Вход в личный кабинет теперь возможен только через подтверждение при помощи кода из СМС к привязанному мобильному номеру. Причем на него можно оформить только один кабинет. Это, видимо, должно стать препятствием для посредников. Однако, как утверждают туристы, это новшество создало проблемы и им самим – на некоторые мобильные операторы сообщения приходят с трудом или не поступают вообще.

Если даже пользователь получает заветное сообщение, то попытки ввести его являются дополнительным квестом. Соответствующее окошко плохо работает, утверждают заявители. После трех-четырех неудачных попыток войти в личный кабинет он блокируется на несколько часов.

Как и ожидалось, новая система безопасности стала препятствием для посредников, разбирающих слоты для подачи документов для дальнейшей перепродажи, только в первые 2 дня. Сейчас отказные места так же быстро пропадают из открытого доступа при помощи специальных ботов.

С понедельника визовый центр начал раздавать места на подачу документов на октябрь в большинстве своих офисов в России. Учитывая общий срок оформления,. они вполне подойдут для поездок в Европу поздней осенью и в канун Нового года. Тем временем в Москве и Петербурге еще есть шансы подать документы в сентябре.