Россиянки привезли бижутерию из Китая и нарвались на штраф

В российском аэропорту две женщины лишились китайской бижутерии на десятки килограммов и нарвались на штраф. Об этом Федеральная таможенная служба (ФТС).

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Двух россиянок остановили в международном зале прибытия воздушной гавани Екатеринбурга Кольцово. Пассажирки из Китая привезли с собой большие коробки, в которых таможенники обнаружили шесть тысяч различных украшений, поделочных камней, фигурок и заготовок для изготовления бижутерии. Общий вес товаров составил 34 килограмма.

Туристки признались, что везли изделия на продажу без декларирования. Партию посчитали коммерческой и изъяли для проведения экспертизы. На россиянок возбудили административные дела, штраф за которые предусматривает от одной второй до двукратного размера стоимости товаров.

Ранее сотрудники таможни изъяли у россиянки кольцо за миллионы рублей, которое она приобрела в Катаре. Сотрудники ФТС остановили девушку в «зеленом» коридоре Шереметьево.