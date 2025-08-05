Без тараканов и отравлений: Как выбрать «безопасный» отель на Кубе

На Кубу едут только подготовленные туристы, которые хотят увидеть красоту страны, несмотря на средний сервис, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.

На Кубе лучше выбирать известные международные сети отелей, тогда проблем с сервисом будет меньше, но в любом случае надо понимать специфику «бедной» страны, заявил НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Массовое отравление креветками и красной рыбой произошло в дорогом отеле на Кубе. Пострадали десятки российских туристов.

По данным SHOT, на проблемы пожаловались постояльцы пятизвездочного отеля. Через несколько часов после обеда сразу у десятков россиян начались проблемы с желудком, у некоторых была рвота и поднялась температура. Сотрудники отеля при этом никак не отреагировали на замечания туристов и утверждали, что это просто акклиматизация к местной кухне. При этом за 12 дней отдыха россияне отдали около 350 тысяч рублей за двоих. Арутюнов рассказал, как обстоят дела с сервисом на Кубе.

«Отравлений я таких не помню, но, конечно, красную рыбу на Кубе точно есть не надо. Она не местного производства, а привезена. У них полно морской свежей рыбы. В целом пятизвездочных отелей на Кубе еще меньше, чем у нас. Не так много люксовых отелей, но лучше выбирать известные международные сети. Такие отели с большей щепетильностью относятся к качеству сервиса. В таких местах ничего особо не угрожает. Хотя это не дает гарантий на 100%. На Кубе проблемы с электричеством бывают, с продуктами, часто воду отключают. Народ живет бедно, на всем экономят, тотальный дефицит. С маленькими детьми я бы не советовал лететь, с подростками – почему нет? Особенно если дети учат испанский язык. Карибское море очень красивое, там подводный мир будет интересен подросткам», - рассказал он.

По его словам, на Кубу едут подготовленные туристы, которые хотят увидеть красоту страны, несмотря на средний сервис.

«У нас есть регулярные рейсы «Аэрофлота», за неделю перевозят 400-500 человек. Кто-то летает еще транзитными рейсами. Сейчас там находится примерно пять-семь тысяч россиян. Средняя продолжительность отдыха – 10 дней или две недели. Обычно туристы подготовлены, мы всегда предупреждаем об особенностях страны. Качество отдыха сильно отстает от представлений и от красоты пляжей. Сервис, конечно, не на таком уровне, местные относятся ко всему очень просто. Бывают и тараканы в номере. Экономическая модель напоминает советскую – нет мотивации делать хорошо», - подытожил собеседник НСН.

Российский союз туриндустрии ожидает восстановления отложенного спроса на Доминикану в случае возобновления прямого авиасообщения с карибской республикой. Об этом в комментарии НСН рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.