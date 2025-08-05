Россияне могут установить исторический рекорд по посещению Мальдив

В 2025 году россияне массово устремились на любимый курорт богачей в Южной Азии. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным Министерства туризма Мальдив, Россия является ключевой в списке стран — поставщиков туристов на острова и занимает вторую строчку после Китая. В первом полугодии 2025 года россияне совершили 126,7 тысячи визитов в эту страну Южной Азии ― на 20 процентов больше, чем в том же периоде 2024 года.

При дальнейшем нарастании турпотока российские туристы установят исторический рекорд по посещению Мальдив. Наилучшая динамика визитов российских граждан пришлась на весну и начало лета. Так, прирост туристов в годовом выражении в апреле составил 21 процент год к году, в мае ― 51 процент, а в июне ― 46 процентов.

Ранее отели Мальдив предложили россиянам скидки до 70 процентов на отдых. По данным АТОР, желающих поехать на южноазиатские острова в этом году стало на 15-30 процентов больше по сравнению с 2024 годом.