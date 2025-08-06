Названа стоимость самых дорогих авиабилетов на концерты мировых звезд

Россияне все чаще стали подстраивать даты отпусков под концерты мировых звезд за границей. Об этом говорится в совместном исследовании аналитиков мобильного оператора «МегаФон» и сервиса «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

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Уточняется, что в 2025 году россияне активнее всего искали билеты на выступления американского музыканта, лидера группы Thirty Seconds to Mars и актера Джареда Лето, британского певца Эда Ширана и поп-рок группы OneRepublic. Попасть на их шоу можно было в странах с безвизовым въездом или упрощенным получением визы: Казахстане, Турции, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Авторы исследования также раскрыли стоимость самых дорогих авиабилетов из России на концерт мировой звезды — 140 тысяч рублей. Именно столько заплатил один из пользователей сервиса за полет в ОАЭ на выступление Стинга.

По данным специалистов «МегаФона», среди любителей совмещать отдых и концерты больше мужчин — они составляют 60 процентов от общего числа интересующихся подобными мероприятиями. Тем временем на женщин приходится 40 процентов.

Ранее сообщалось, что российские поклонники американской актрисы, певицы, танцовщицы Дженнифер Лопес лишились сотен тысяч рублей и концерта любимой исполнительницы из-за авиакомпании. Рейс из Сочи в Ереван несколько раз переносили в общей сложности на семь часов, а затем и вовсе отменили.