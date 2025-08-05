Россияне отравились креветками и красной рыбой в дорогом отеле Кубы

Несколько российских туристов слегли с отравлением после поедания креветок и красной рыбы в дорогом отеле на Кубе. Об этом во вторник, 5 августа, рассказали в Telegram-канале Shot.

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Инцидент произошел в пятизвездочном отеле Iberostar Selection Varadero в Варадеро.

По словам пострадавших, они несколько раз ели морепродукты, приготовленные на гриле. Многие из них утверждают, что внешний вид креветок и рыбы свидетельствовал об их истекшем сроке годности.

Спустя несколько часов туристы столкнулись с болями в животе, у некоторых даже была рвота и температура. Сотрудники гостиницы никак не помогли — они лишь утверждали, что россияне проходят процесс акклиматизации к местной кухне, уточнили в публикации.

Ранее житель Москвы пожаловался в Роспотребнадзор на заведение на юго-западе столицы после того, как чуть не съел шаурму, внутри которой оказалась металлическая спираль. Мужчина предполагает, что металлическая спираль попала внутрь продукта из гриля, который состоит из таких же металлических изделий.