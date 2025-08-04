Чем туристам заняться в столице Беларуси

Пожалуй, самый быстрый и недорогой способ оказаться за границей – рвануть в Минск. Автор этих строк решил, что настала пора подробнее познакомиться со столицей Республики Беларусь, и махнул туда в выходные. Если есть похожие мысли, вот инструкция, что смотреть и сколько вам это будет стоить.

Поездка в Беларусь: виза не требуется

Россиянам для поездки в Беларусь достаточно общегражданского паспорта, а маленьким путешественникам – свидетельства о рождении. Однако в скором времени туристам с детьми до 14 лет придется оформлять для них загранник: принятый Госдумой соответствующий закон на днях подписал В. Путин. Удобно, что в Минске практически повсеместно можно расплачиваться банковской картой «Мир», а при необходимости снять наличные в банкоматах. За один белорусский рубль надо отдать около 27 российских.

Москва – Минск: выбираем транспорт

Из Москвы до Минска 750 км по железной дороге, а по автотрассе выходит немногим короче: дорога занимает 7–10 часов. С Белорусского вокзала можно отправиться на «Ласточке», например, в пятницу в 16 часов. И уже в 11 вечера туристы в столице Белоруссии. Поезда с отправлением в 22–23 часа прибывают в Минск в 7–9 утра. Ночь в пути, и вперед – на экскурсии. Такое же расписание есть и при возвращении в Россию. Стоимость билетов в среднем от 9 тыс. руб. туда-обратно, если позаботиться о бронировании заранее.

Некоторые предпочитают поехать на машине. Беларусь принимает российские права, но не ОСАГО, так что придется позаботиться о страховке. Ее стоимость, как и проезд по платной дороге, – 1–2 тыс. руб. в зависимости от автомобиля и дат поездки. Плюс затраты на бензин.

Прямой перелет до Минска из Москвы на первую половину августа стоил от 9,4 тыс. руб. в оба конца. Полтора десятка рейсов в сутки выполняют «Аэрофлот», «Белавиа» и «Победа». Лететь 1,5 часа по расписанию, но следует закладывать в 2–3 раза больше времени на дорогу до/от аэропорта и предполетные процедуры.

Улицы Минска: что посмотреть

Прибывающих по железке туристов встречают «Ворота Минска» – так прозвали две башни сталинских многоэтажек. Знакомство же со столицей гости обычно начинают с Верхнего города. Исторические кварталы – несколько улиц рядом со станцией метро Немига.

Из достопримечательностей – Минская ратуша, соборы и костелы, зоны для фотосессий. На небольшом пятачке – несколько музеев и галерей. Среди экспозиций – история карет и минской конки, театральной культуры и денег, есть даже музей кошек. Расположенный неподалеку отель «Европа» также имеет богатую историю. В округе – множество ресторанчиков и баров.

В выходные дни на площади у ратуши проходят фестивали, для туристов устраивают бесплатные концерты и экскурсии, мастер-классы, вокальные батлы в караоке. На начало августа часть зданий там находилась на реставрации.

С крыши 22-этажной гостиницы «Беларусь» открывается обзор на реку Свислочь, Троицкое предместье – еще один исторический квартал – и Верхний город: вход стоит около 245 руб. в пересчете с белорусской валюты. Бесплатная панорама – с возвышенности у метро Немига. Прогулка на маленьком катере с Троицкой набережной – от 945 руб., на катамаране – от 540 руб.

В паре сотен метров от ж/д вокзала начинается проспект Независимости. В его начале на одноименной площади – правительственные здания, корпуса двух университетов, гостиница «Минск». В контрасте с серыми громадинами – готические башенки из красного кирпича костела Святого Симеона и Святой Елены. Ранее туристы заходили в него послушать орган и увидеть красочные витражи, однако с июня все обнесено забором – там начали ремонт на полтора года.

Еще на площади – с десяток стеклянных куполов от расположенного на трех подземных этажах ТЦ «Столица». Здесь же одна из визитных карточек города – фонтан, в центре которого как бы взлетают бронзовые аисты.

По своей архитектуре главный проспект Минска похож на Тверскую улицу в Москве. На первых этажах жилых домов – кафе-рестораны, магазины в советской стилистике. Например, в ГУМе изменился ассортимент, но не внутреннее оформление.

Даже порой дождливые дни – не помеха туристам в осмотре достопримечательностей. С историей города знакомят на экскурсиях: пешие – от 680 руб., с поездкой на ретроавтобусе с деревянными сиденьями – за 1,2 тыс. руб., а детям – в полцены. Визит на БелАЗ, где выпускают самосвалы, – от 3,5 тыс. руб. Посмотреть, как делают шоколад на фабрике «Коммунарка», приглашают за 2,2 тыс. руб., кстати, выпускаемую на ней продукцию можно приобрести в фирменном отделе в ТЦ «Столица». С выездом из Минска на целый день рассчитана экскурсионная программа в Мирском замке и Несвижском дворце: цена – от 4,3 тыс. руб. с человека.

Картофельные деликатесы: от драника до леженя

Гордостью белорусской кухни считают драники и другие блюда, в приготовлении которых используют картофель. Как оказалось, они есть далеко не во всех заведениях общепита. В туристическом Верхнем городе удалось найти национальные блюда в меню лишь нескольких из них.

В минских кафе порция традиционных драников – от 270 руб. Колдуны – те же драники, только с мясной начинкой, зачастую под грибной или иной подливой – стоят от 430 руб. С драниками также предлагают мачанку – густой крем-соус с домашними колбасками, свининой и иными мясными ингредиентами: такая подача обойдется в 600–700 руб. Среди аутентичных блюд из картофеля – запеканки драчена и бабка, клецки и пироги лежень с разными начинками. Но чтобы попробовать все это, надо порыться в интернете и найти адреса, где готовят по старинным рецептам.

«Молодежь предпочитает фастфуд – донеры, бургеры, хот-доги», – рассказала сотрудница одного из кафе на ул. Зыбицкой в историческом центре.

По ее словам, днем к ним заглядывают туристы, а вот по ночам с пятницы по воскресенье – аншлаг минчан. Большинство заведений на этой улице баров открывается в 4–5 вечера и работает до утра.

Среди огромного выбора спиртных напитков в Верхнем городе только в одном месте удалось заметить крамбамбулю – 40-градусную белорусскую настойку на травах, хлебе или кедровых орешках – 80 руб. за порцию. В магазине, где бутылка стоит от 380 руб., продавщица удивлялась, почему туристы спрашивают именно ее, ведь есть и другие образцы белорусского алкоголя. «Думаю, из-за необычного названия», – предположила она. В республике также варят разные сорта пива: в барах оно по 160–240 руб., в магазинах – 55–80 руб.

Туры в Минск: перелет на рейсах «Аэрофлота»

Туроператоры предлагают различные туры в Беларусь. Например, отдых 2 взрослых с отправлением в Минск из Москвы 9 августа на 6 ночей – от 53 тыс. руб. в отеле «Спутник» 3*: размещение в 2-местном standard без питания, перелет на рейсах «Аэрофлота». В категории 4* на тех же условиях с заселением в гостиницу «Минск» цена тура – от 68 тыс., а в отеле Europe 5* – от 93 тыс. руб.

При самостоятельном бронировании на первую половину августа одна ночь в «Европе» – от 17,4 тыс. руб. за 2-местный deluxe. В отеле «Минск» стоимость номера superior – от 15,8 тыс. В трехзвездочном «Спутнике» стандартный номер на двоих с завтраком – от 5,3 тыс. руб. в сутки.

Проведенные админом 2 дня в Минске получились очень насыщенными, но удалось посмотреть далеко не все, что хотелось. Вполне можно закладывать неделю, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями Беларуси. И еще один вывод – лучше заранее позаботиться о брони в отеле: на выходные дни свободных номеров во многих из них просто не было.