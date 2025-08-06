Рейсы Red Sea Airlines задерживаются

Задержки рейсов наблюдаются на направлении Москва – Хургада у авиакомпании Red Sea Airlines. Главной причиной проблем с расписанием стал поздний вылет рейса 4S 3117 за 4 августа. Он должен был отправиться с египетского курорта в 23:55. Чемоданы загрузили в самолет, но посадка так и не началась. Вместо этого лайнер отъехал от терминала, а на табло появилось сообщение об отмене рейса. Туристов разместили в гостинице.

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На следующий день к 13:00 их снова доставили в аэропорт. После еще одного переноса борт отправили во Внуково в 16:48. В Москве он оказался вчера после 9 вечера.

Как сообщили пассажирам, причиной задержки стала техническая неисправность одного из четырех Boeing 737, который стоял на данном направлении. Согласно данным Flightradar, он с вечера 4 августа находится в аэропорту Хургады. На вывоз россиян был направлен резервный борт, который в предыдущие дни в большей степени возил туристов из Казахстана, Армении. Всего же у перевозчика четыре воздушных судна.

Это обстоятельство потянуло дальнейшие задержки на направлении. С отставанием в 16,5 часа улетел из Внуково 4S3118. Еще один разворотный рейс Хургада – Москва – Хургада на текущий момент не выполнен. 4S3119 из Египта ждут на 16 часов позже – к 6 вечера сегодняшнего дня. Из Москвы не отправили 4S3120 – он задержан до 19:15 вместо 03:05.

Причем, судя по изменениям в бронированиях у туристов, эти два перелета выполнит другой египетский перевозчик:

«У нас вылет в то же время, но теперь поменяли на AlMasria Airlines».

К полету готовят Airbus A321 данного египетского перевозчика под номерами UJ3119 и UJ3120, но с посадкой во Внуково вместо Шереметьево, куда он обычно летает.

Дальнейших корректировок на рейсах Red Sea Airlines за 6–7 августа на рейсах в Хургаду на текущий момент нет. На направлении в Шарм-эль-Шейх ситуация стабильная.

Ранее TourDom.ru писал, что самолет AJet не улетел из Внуково в Анкару из-за внезапной болезни пилота.