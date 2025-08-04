Блогер @listopad_diana отправился в одну из самых закрытых стран мира – Северную Корею, чтобы показать, как все устроено изнутри. Попасть туда как турист практически невозможно, но автору удалось прилететь в Пхеньян и рассказать о своем опыте.

Путешествие началось с перелета на старом советском Ту-154 – таких самолетов почти не осталось в эксплуатации. После посадки в аэропорту туристов встретили съемочные группы и угостили пивом. Каждую группу разделили по автобусам и закрепили за ней сопровождающих – троих представителей и оператора.

Пять районов Токио, которые стоит увидеть

Первой остановкой стал музей метро, где съемка запрещена. Затем – сувенирный магазин, где туристы закупались спортивной формой и водкой на грибах. Передвигаться по стране самостоятельно нельзя, заходить в местные магазины и менять валюту тоже запрещено.

Подробнее о путешествии в КНДР смотрите в видео.