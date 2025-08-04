Россияне бросились раскупать билеты в Японию

Спрос россиян на туры в Японию на сезон «красных кленов» взлетел на 30 процентов. О том, что соотечественники массово захотели поехать осенью в эту страну Азии, Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Уточняется, что пик тематических заездов приходится на период с середины ноября до середины декабря. В это время осенняя листва особенно красива на классических экскурсионных маршрутах. В компании ITM group порекомендовали туристам подавать документы на японскую визу не позднее чем за две недели до вылета — так получится избежать возможных недочетов и отказов.

В АТОР также отметили, что стоимость осенних туров в Японию зависит от их продолжительности и насыщенности программы. Так, бюджетные варианты стоят от 105-115 тысяч рублей с человека (7-8 ночей, без перелета). Оптимальные программы обойдутся от 200-250 тысяч рублей с человека (8-11 ночей, без перелета), а максимально насыщенные туры — от 240-300 тысяч рублей с человека (9-11 ночей, без перелета).

Ранее россияне назвали страны мечты для путешествий. В список вошли Куба, Мальдивы, Филиппины и Япония.