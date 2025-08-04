Загранпутешествия остаются востребованными и в бархатный сезон

С этим согласна руководитель международных проектов «Слетать.ру», управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина

«Сейчас легче забронировать путешествие по выгодному курсу, чем ждать еще 2 месяца и заплатить по курсу 100 руб. за доллар», - считает она.

Среди главных направлений – Турция с долей от общего объема заявок 42,6%, Египет (13,9%), ОАЭ (6,8%), Таиланд (5,3%), Абхазия (4,6%), Вьетнам (3,1%), Китай (2,6%).

По темпам роста лидируют ОАЭ (89%), Египет (82%), Куба (58%), Турция (30%), Таиланд (22%), Шри-Ланка (7%).

Последнее время туристы вне зависимости от времени года все чаще выбирают дальнемагистральные направления преимущественно с прямыми перелетами – в юго-восточную и восточную Азию.