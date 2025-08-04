Пицунда, некогда одна из черноморских жемчужин, стала терять привлекательность для туристов. Россияне все чаще жалуются на отдых в регионе, что грозит срывом туристического сезона.

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Российские туристы массово критикуют отдых в Пицунде. Несмотря на уникальную природу и целебный воздух, общее впечатление от региона портит устаревшая инфраструктура и низкий сервис.

Как отмечают туристы, большинство пансионатов и столовых в Пицунде не претерпели изменений со времён СССР.

Об этом пишет портал RuSamara.

Кроме того, туристическая активность зафиксирована только на двух улицах Пицунды: Агрбе и Гочуа, где можно найти сувениры и различные аксессуары.

Многие туристы, огорченные омраченным отпуском, заявляют, что не планируют возвращаться в Пицунду, что грозит срывом туристического сезона в регионе в последующие годы.

Напомним, ранее россияне поделились впечатлениями после отдыха в Абхазии, а местные жители пожаловались на полуголых российских туристов.