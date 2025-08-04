Круиз мечты превратился для туристов в кошмар из-за пьяных попутчиков и рвоты

Круиз мечты в Испании превратился для семьи туристов в настоящий кошмар из-за пьяных попутчиков и рвоты прямо во время обеда. Об этом сообщает The Sun.

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Уточняется, что Иэн и Салли Райт из Сандерленда, Великобритания, отправились в двухнедельный круиз 12 июля вместе с двумя детьми и тещей. Они посчитали, что судно компании MSC Cruises Virtuosa, заявленное как «семейное», идеально для них подойдет. Однако вскоре выяснилось, что на борту нет никаких условий для отдыха с детьми.

По словам Иэна, в барах остальные пассажиры постоянно напивались, а во время одного из обедов незнакомого попутчика стошнило прямо на пол при всех. Чтобы убрать за ним, членам экипажа понадобилось полчаса. Более того, когда дети Райтов отправились проверить, работают ли водные аттракционы, обратно они вернулись в черной саже.

Оказалось, что это следы от дыма появились из труб лайнера. Через пару дней у дочери Райтов началась аллергическая реакция. При этом представители компании MSC Cruises Virtuosa никак не реагировали на жалобы.

Ранее очередной круиз на российском теплоходе «Леонид Красин» закончился для отдыхающих вспышкой инфекции — пассажиры пожаловались на диарею и рвоту. Уточняется, что плавательное средство следовало из Астрахани в Москву в середине июля, однако по пути более 30 человек заболели.