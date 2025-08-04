Туристы ждут: когда заработают все залы главного музея Египта

Египетские власти в очередной раз отложили полное открытие Grand Egyptian Museum, ограничив доступ лишь частью экспозиций. Главные сокровища, включая галереи Тутанхамона, пока остаются закрытыми.

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Правительство Египта в июне 2025 года приняло решение о новом переносе торжественного открытия всех залов Большого Египетского музея в Гизе. Хотя официальная церемония должна была состояться 3 июля, теперь ее планируют провести до конца года – точную дату определит лично президент страны.

В настоящее время для посещения доступны только основные галереи, Большая лестница и коммерческая зона. Главные жемчужины коллекции – экспонаты из гробницы Тутанхамона и древняя ладья Хеопса – остаются закрытыми для публики. Российские туристы могут посетить частично открытый музей в составе экскурсий из курортов Красного моря или самостоятельно, купив билет онлайн (от 2 тыс. руб. для взрослых), пишет tourdom.ru.

Музейный комплекс работает ежедневно с 8:30 до 19:00, по средам и субботам – до 22:00. Власти заверяют, что все технические и организационные вопросы решены, и задержка связана исключительно с выбором оптимальной даты для глобального презентационного мероприятия.