Сколько туристы в Турции потратили на магнитики и рахат-лукум

В Турции довольны итогами 1 полугодия 2025 года в сфере туризма: статистики насчитали увеличение по многим показателям. Туристов приехало больше прошлогоднего на 1,7% – свыше 25,5 млн человек, и потратили они почти 25,8 млрд долларов. Только на магнитики, рахат-лукум и другие сувениры – за миллиард. Немалую лепту в эти показатели внесли и российские туристы, число которых превысило 10% от всех гостей.

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При этом радужная картина не во всем соотносится с оценками турецких отельеров. По данным источников TourDom.ru, из-за сильного повышения цен вместо раннего бронирования туристы нередко принимали решение о поездке после скидок last minute. Загрузка многих отелей, например, в июле была ниже уровня прошлого года – около 60%. Особых проблем не наблюдалось лишь у отельных комплексов, ориентированных на премиальный отдых. Туроператоры отмечают растущий спрос на luxury-формат среди россиян, готовых платить за персонализированный подход в обслуживании.

В Турецком статистическом институте выяснили, в частности, что с учетом повсеместного «все включено» на основных курортах туристы потратили 5,4 млрд долларов на еду и напитки. В I полугодии гости Турции хорошо пошопинговали – накупили одежды и обуви почти на 2,7 млрд долларов. Рекордным стал и рост покупок продукции с местным турецким колоритом – от ковров и паласов до изделий из текстиля и разной сувенирки.

Ранее TourDom.ru поделился списком бюджетных и качественных 4* отелей Турции, где, по оценкам профессионалов, практически не бывает нареканий от туристов. Часть из них уже на стопе на первую половину августа. В других доступны недельные туры от 145 тыс. руб. на двоих с вылетом из Москвы.