12 часов стояли на жаре: как россиянка отдала 200 тыс. за детскую мечту

В детстве она заслушивалась Cry Me A River и мечтала когда-нибудь увидеть Тимберлейка вживую. Летом 2025 года мечта сбылась: Анна Дьячкова (Карачун) вместе с мужем отправилась в музыкальный тур в Грузию, где попала на концерт любимого артиста. В своей колонке она рассказывает, как вместе с многотысячной толпой отстояла 12 часов на жаре ради хороших мест, почему доверилась билетам от турагентства и чем ее удивили тбилисские рынки. Обо всём этом — в ее рассказе от первого лица для 72.RU.

© globallookpress

Детская мечта, которая сбылась

Джастин Тимберлейк был первым зарубежным артистом, которого я полюбила в детстве. Не скажу, что сейчас я какая-то огромная его фанатка, но ощущение детской мечты, которая сбывается, вызывает очень классные эмоции. Из песен особенно люблю Mirrors — на концерте она совершенно иначе воспринимается. Когда он поднимает руки и отбивает ритм, а весь зал ему подпевает — это просто невероятно, словами не передать. Раз в жизни точно стоит пережить такие эмоции. Из старых любимых — Cry Me A River, SexyBack, из новых — No Angels и Can’t Stop The Feeling!

Поездка с мужем и тревоги

Мы поехали вдвоем с мужем. Он поддержал меня в исполнении мечты — хотя сам к творчеству Тимберлейка равнодушен, но всё равно остался в полном восторге. Сам удивлялся, что испытал такие эмоции. Поездку мы запланировали еще в апреле, и, конечно, переживали: а вдруг отменят? Времена сейчас непростые. Я давно хотела попасть на его концерт — последние четыре года активно следила за гастролями. Когда узнала, что он едет в Грузию, не могла упустить такой шанс.

Как мы достали билеты и не прогадали

Полный солдаут случился через несколько часов после старта продаж. Люди стояли в онлайн-очередях по 5–10 часов, система выкидывала их, а потом снова впускала. У многих были проблемы с оплатой. Мы всего этого избежали, потому что оформили тур в Грузию, в который уже входили билеты. Есть агентства, которые делают такие поездки. Я давно была подписана на одно из них и просто доверилась. Конечно, были риски нарваться на перекупов, но мне повезло. В день концерта некоторых не пустили, были проблемы с билетами, но наше агентство оказалось надежным и всё обошлось.

Дорога до Тбилиси и фанатский самолет

Долетели комфортно, даже прибыли на 20 минут раньше. Это был первый случай, когда самолет прилетел раньше времени! Воспринимали всё как добрый знак.

В самолете процентов 80 пассажиров летели на концерт. Все обсуждали, как это обычно проходит, как долго стоять, как тяжело ждать. Я морально готовилась, что это будет не как в Тюмени: пришел, 40 минут — и ты у сцены. Обратно было так же — весь самолет пересматривал видео, звучали обрывки песен. Осталось только всем вместе запеть.

Ожидание и жара: как прошел день концерта

Мы приехали к стадиону в 10 утра. Когда услышали что-то похожее на саундчек, волнение только усилилось. А когда после долгого ожидания наконец начали выходить его музыканты, и стало понятно, что вот-вот он появится на сцене, — это был всплеск чистого адреналина и счастья. Руки тряслись от переизбытка эмоций — вот так тело реагирует.

Мы стояли в очереди около семи часов, потому что у нас были билеты на танцпол и хотелось занять места поближе. Запуск начался в 17:00, и еще пять часов мы провели внутри стадиона — всё по расписанию. Но 12 часов ожидания в 35-градусную жару — это испытание. Ноги дико болели, было тяжело. Охранники поддерживали нас. Когда вышел диджей на разогрев — усталость улетучилась. А когда появился Джастин — уже не чувствовалось ни боли, ни жары, только сцена, звук и эйфория. Честно, концерт пролетел за полтора часа как за пять минут.

Самые яркие моменты шоу

Самое яркое — фейерверк в финале. Совершенно неожиданно и очень эффектно. Мы ожидали, может, песню на бис, но, видимо, у западных артистов так не принято. Огромное уважение охране. Ребята, которые стояли между фан-зоной и танцполом, делились с нами водой. Формально им нельзя было, но они видели, как нам тяжело. При этом на концерт можно было взять только одну бутылку воды — а стояли мы на стадионе пять часов. Внутри воду продавали, но только по карте, и это создавало сложности.

Трансляция на экраны — это не просто видео. Там была классная обработка, спецэффекты, игра камерой. Когда Джастин взаимодействовал с экраном, а ты видел его крупным планом — это было очень эффектно. Всё выглядело слаженно, профессионально, от бэк-вокалистов до танцоров. Очень живо и энергично. Пели все. Неважно, знаешь ты слова или нет, произносишь правильно или нет. Главное — эмоции. Хотелось прожить каждую минуту, и было всё равно, как ты выглядишь. Никто ни на кого не смотрел косо — был только момент, музыка и радость.

Когда певец благодарил публику за то, что «мечта мальчика из Теннесси сбылась» — у него были слезы на глазах. Это было по-настоящему искренне. Я думаю, его тронуло, что он приехал в другую часть мира — и собрал 55 тысяч человек. Полный стадион за четыре часа после старта продаж — это впечатляет.

В толпе — спокойно

Это был мой первый опыт такого масштаба, и я боялась толпы. Но всё прошло спокойно и организованно. В нашей зоне было 18 тысяч человек, но мы вышли с концерта за три минуты — без паники и давки. Люди поддерживали друг друга, подменяли в очереди под солнцем. Неадекватности и агрессии не было. Кто-то танцевал, снимал видео — и все к этому относились с теплотой. Радовались друг за друга. Очень приятная атмосфера.

Первое впечатление от Тбилиси

Мы впервые были в Грузии. Больше всего понравилось гулять по старому городу — атмосферные улочки, по 18 километров в день ходили пешком. Архитектура интересная: старые дома, балконы, аккуратно и колоритно. Особенно запомнился храм на скале рядом с памятником — он раньше был тюрьмой. И, конечно, кухня! Порции огромные, даже салат — целая миска. Когда удивлялись, официанты только улыбались: «Это Грузия».

На рынках и в лавках мы часто начинали говорить на английском, а потом сами переходили на русский: «И русские, и грузины хорошие, давайте говорить по-русски». Это было приятно. Конечно, были места, где принципиально говорили только по-английски, но мы старались фокусироваться на хорошем.

Сколько стоила поездка

Тур на двоих — перелет, проживание и концерт — обошелся примерно в 200 тысяч. Около 30 из них — билеты на концерт на двоих. Останавливались в гостинице IBIS Styles Tbilisi Center около площади Свободы. Всего мы провели в Грузии четыре дня. Еще взяли 50 тысяч с собой. В целом уложились, но в Грузии цены высокие. Обед на двоих — 5–7 тысяч. Сувениры — дорогие, но оригинальные. Не как в Турции или Таиланде. Особенно понравились блошиные рынки, где продавали советские книги, журналы, монеты. Все с душой.

Мысль повторить такой музыкальный трип только утвердилась. Оно того стоит — однозначно. Деньги приходят и уходят, а эмоции остаются. Я бы с удовольствием снова побывала на концерте Тимберлейка. Еще в списке желанных артистов — Eminem, Lady Gaga, Дженнифер Лопес, Imagine Dragons.

Анна — не единственная фанатка Тимберлейка из Тюмени, которая увидела певца вживую. Лариса Иноятова не только, например, побывала на его концерте, но и даже спела вместе с артистом. Ради этого она с мужем отправилась в Амстердам. Подробнее об их путешествии читайте в отдельной колонке.