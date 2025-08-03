Популярный португальский курорт закрыли из-за «разлива нечистот»

Популярный португальский курорт Назар временно закрыли — причиной стал «аномальный сброс» загрязненной воды из-за технической неисправности в канализационной системе. Об этом в субботу, 2 августа, сообщили в The Portugal News.

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«В качестве меры предосторожности по решению компетентных органов пляж закрыт для купания», — уточнили в муниципалитете района Лейрия.

Власти города активно продолжают следить за ситуацией. Специалисты проводят усиленный мониторинг местности, чтобы оперативно выявить новые вбросы нечистот, уточнили в издании.

25 июля из-за аварийной ситуации на канализационно-насосной станции в подмосковном Королеве также произошел разлив загрязненной воды. В городе организовали для жителей наборы воды, так как водоснабжение из-за аварии ограничили.

Другая авария произошла в соседних Мытищах, где жилой комплекс «Датский квартал» оказался затоплен фекальными водами. На видео, снятом одним из жильцов, показано, как сточные воды заполняют паркинг и технические помещения ЖК.