Туристы рассказали, как бюджетно отдохнуть в Белоруссии

Туристы из России поделились детальным расчетом поездки по городам и природным достопримечательностям Белоруссии. Они рассказали, на что ушли основные траты и где можно сэкономить. «ФедералПресс» рассказывает, где еще можно недорого отдохнуть в РФ и за границей.

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На что туристы тратят деньги в Белоруссии

В июне 2025 года семья из России отправилась в десятидневное путешествие по Белоруссии. Они посетили пять городов, включая Минск, Брест и Витебск, а также побывали на «Минском море» и в заповедных лесах.

Семья арендовала квартиры в Минске, Бресте, Браславе, Полоцке и Витебске, потратив 57,4 тысячи рублей. Путешественники предпочли готовить сами, так как местный общепит их не впечатлил. На кафе и рестораны ушло 18,5 тысячи рублей, а на продукты в магазинах – 17 тысяч, пишет «Царьград».

От экскурсий туристы отказались и исследовали города самостоятельно. На входные билеты в музеи, аренду велосипедов и прочие развлечения потратили 5,5 тысячи рублей. Сувениры обошлись в 3,5 тысячи, а бензин – в 19,6 тысячи рублей. В результате общие расходы на 10 дней составили около 120 тысяч рублей на семью.

Где отдохнуть дешево

Если бюджет ограничен, но хочется сменить обстановку, в России есть множество недорогих альтернатив.

Для культурного отдыха подойдут Чебоксары, Киров или Ярославль.

Для пляжного отдыха – Крым, Дагестан или Ейск.

Для любителей природы – Башкирия, Алтай, Приэльбрусье.

В Пензенской, Тульской и Ивановской областях нет моря, зато есть базы отдыха, леса и спокойная атмосфера.

Где сейчас отдыхать выгоднее всего

Турция в 2025 году сохраняет звание одного из самых выгодных и популярных направлений. Как отмечают представители одного из известных российских туроператоров, путевки в июле на двоих с перелетом и проживанием в отеле «4 звезды» можно приобрести на сумму от 85 200 рублей за неделю и от 111 200 за две недели – по системе «все включено».

Для тех, кто предпочитает ближнее зарубежье, Абхазия остается безусловным лидером по доступности. Еще один очевидный фаворит – Египет. Цены в этом направлении также демократичные. Большинство экспертов сходятся во мнении: чем раньше бронируется тур, тем выше шанс сэкономить.

Куда лучше не ехать

Эксперты не рекомендуют в 2025 году выбирать для отдыха страны Прибалтики и Финляндию. Из-за санкций российские туристы рискуют столкнуться с конфискацией автомобиля или багажа.

Альтернатива:

Калининградская область – похожий климат, но без виз и рисков;

Карелия – живописные озера и леса, доступные без лишних сложностей.

Белоруссия остается доступным направлением для российских туристов, но при желании сэкономить можно рассмотреть и варианты внутреннего туризма. Главное – заранее планировать маршрут и бронировать жилье.

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