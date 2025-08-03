Названы дешевые направления бархатного сезона

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали цены на авиабилеты и отели в период с сентября по октябрь и рассказали, в каких странах можно недорого отдохнуть. RT ознакомился с результатами исследования.

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Так, дешевле всего в начале осени из столицы можно улететь в Абхазию: перелёт из Москвы в международный аэропорт Сухума и обратно обойдётся минимум в 32,4 тыс. рублей.

«Номер в отеле категории "три звезды" в столице Абхазии стоит около 6 тыс. рублей в сутки», — говорится в исследовании.

Как рассказали специалисты, почти в такую же сумму удастся уложиться туристам, собирающимся провести бархатный сезон в Турции.

«Перелёт из Москвы и обратно стоит от 33,7 тыс. рублей, а номер в трёхзвёздочном отеле — 4,7 тыс. рублей в сутки», — заявили эксперты.

Отмечается, что третью строчку списка сравнительно недорогих направлений для осеннего отдыха занимает ОАЭ.

«Перелёт из Москвы и обратно составит в среднем от 43 тыс. рублей, а отель удастся найти в среднем за 4,6 тыс. рублей в сутки», — добавили аналитики.

Если рассматривать перелёт из Санкт-Петербурга, то первые две строчки, как и в московском списке, занимают Турция и Абхазия, сообщили представители сервиса.

«Правда, улететь на популярные турецкие курорты из Петербурга дешевле, чем из столицы: билет туда-обратно стоит минимум 39,9 тыс. рублей, а номер — 4,7 тыс. рублей в сутки», — добавили в компании.

Согласно исследованию, в Абхазию из Петербурга в бархатный сезон можно отправиться за 42,8 тыс. рублей (билет туда-обратно), номер в трёхзвёздочном отеле обойдётся в 6 тыс. рублей в сутки.

«Третью строчку в рейтинге бюджетных пляжных направлений бархатного сезона занял Египет: перелёт из Северной столицы и обратно стоит в среднем минимум 44,7 тыс. рублей, номер в отеле — около 2 тыс. рублей», — заключили эксперты.

Ранее в «Турпомощи» рассказали, как действовать в случае отмены рейса.